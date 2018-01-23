Вестерлунд: «Салавату» нужно больше очков, у Налимова была не лучшая игра

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвёл итоги встречи с «Йокеритом» (4:5 Б).



«Конечно, это не очень хороший результат. Нам надо больше очков. Игра была зрелищной. Произошло много событий, было много моментов и голов. Это хорошее шоу для зрителей. Но с точки зрения тренера, не очень хорошая игра. Турнир продолжается. Сейчас мы будем тренироваться целый месяц и готовиться к следующим двум играм.



Налимов часто неудачно начинает матчи? Голы в начале матча пропускает не только Налимов, но и вся команда. До этого он играл хорошо. Но сегодня у него был не лучший матч», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Салават» в результативном матче уступил «Йокериту», прервав победную серию