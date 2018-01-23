«Салават» в результативном матче уступил «Йокериту», прервав победную серию

Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду потерпел поражение во встрече с «Йокеритом», матч завершился со счётом 4:5 Б. Команда Эркки Вестерлунда прервала свою победную серию.
В составе хозяев заброшенные шайбы на свой счёт записали Захар Арзамасцев, Теэму Хартикайнен, Максим Майоров и Линус Умарк. В коллектив Юкки Ялонена голами отметились Никлас Йенсен, Ессе Йоэнсуу, Петер Регин и Стив Мозес, также оформивший победный буллит.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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