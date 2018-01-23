Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Салават» в результативном матче уступил «Йокериту», прервав победную серию

Хоккей

Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду потерпел поражение во встрече с «Йокеритом», матч завершился со счётом 4:5 Б. Команда Эркки Вестерлунда прервала свою победную серию.

В составе хозяев заброшенные шайбы на свой счёт записали Захар Арзамасцев, Теэму Хартикайнен, Максим Майоров и Линус Умарк. В коллектив Юкки Ялонена голами отметились Никлас Йенсен, Ессе Йоэнсуу, Петер Регин и Стив Мозес, также оформивший победный буллит.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2018, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
4 : 5
2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Мозес (Виртанен) – 09:35 (5x5), 1:1 – Арзамасцев (Ткачёв, Гончаров) – 15:32 (5x5), 2:1 – Хартикайнен (Кемппайнен, Панин) – 16:36 (5x5), 2:2 – Йенсен – 27:35 (5x5), 3:2 – Майоров (Солодухин) – 33:46 (5x5), 3:3 – Йоэнсуу (Палола, Регин) – 39:57 (5x4), 4:3 – Умарк (Ларсен, Бурдасов) – 44:06 (5x4), 4:4 – Регин – 53:30 (5x5), 4:5 – Мозес – 65:00 ( ПБ)

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Кто выиграл от обменов в КХЛ? 7 ярких сделок по ходу сезона
«Магнитка» здесь чемпион, но главный трансфер провернул Леонид Вайсфельд.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент