С. Зубов: по игре было впечатление, что «Витязь» больше заслужил плей-офф

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов поделился впечатлениями от игры с «Витязем» (1:2).



«По сегодняшней игре действительно было впечатление, что одна команда больше заслуживает играть в плей-офф, чем другая. В зачёт — только третий период. Очень многие в нашей команде уже где-то в облаках летали. Это неутешительно, будем разбираться. В преддверии плей-офф нам полностью нужна команда на льду, в раздевалке и на скамейке. Обидно», — приводит слова Зубова официальный сайт хоккейного клуба «Сочи».

«Сочи» на домашнем льду проиграл «Витязю»