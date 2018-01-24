Голкипер «Калгари» Майк Смит примет участие в Матче всех звёзд НХЛ — 2018

Голкипер «Калгари Флэймз» Майк Смит примет участие в Матче всех звёзд НХЛ — 2018, сообщает обозреватель Sportsnet Джон Шэннон. Вратарь «огоньков» заменит в составе команды Тихоокеанского дивизиона голкипера «Лос-Анджелес Кингз» Джонатана Куика, который пропустит Звёздный уик-энд.

В этом сезоне Смит одержал 20 побед в 40 матчах при проценте отражённых бросков 92,6 и коэффициенте надёжности 2,41. Куик выиграл 20 игр из 39 при проценте отражённых бросков 92,1 и коэффициенте надёжности 2,44.

Матч всех звёзд НХЛ состоится 28 января в Тампе.