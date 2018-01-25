Ларионов: решение МОК далеко от понимания и логики, происходит театр абсурда

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов высказал мнение относительно очередного решения МОК. Олимпийский комитет оставил без приглашения на Игры 2018 года сразу нескольких российских атлетов, включая хоккеистов Сергея Плотникова, Антона Белова, Валерия Ничушкина, Алексея Береглазова и Михаила Науменкова.

Знарок уже всё знал. Четверых хоккеистов не позвали на Олимпиаду Добрались и до хоккеистов. Грозит ли что-то самому Знарку?

«Решение абсурдное! Я понимаю, когда приводятся какие-то аргументы относительно отстранения некоторых спортсменов, но это должно быть более-менее цивилизованно. Сейчас же на наших глазах происходит театр абсурда. Появляются какие-то новые отстранения. Страдают люди, которые мечтали и планировали быть на Олимпиаде. Для меня всё происходящее непонятно.

Да, у хоккеистов приглашения не получили сразу пять человек, но нужно отметить всех ребят. Фигуристов, лыжников, биатлонистов. Хоккей задели в меньшей степени, потому что выбор по-прежнему большой. Но ведь уже было заседание МОК, назвали имена отстранённых, остальные спортсмены готовились. А теперь и их не допускают.

Я бы не назвал это решающим ударом, просто в принятом решении нет логики. Происходит какой-то абсурд. Повторюсь, если кто-то и что-то принимал, если были какие-то подозрения, то эта информация была бы давно. Непонятно, почему она всплывает именно в данный момент. Людей, готовых отстаивать честь страны, показательно наказывают на финише, не дают осуществить свою мечту. Вот что меня больше всего поразило в решении МОК. Всё это далеко от понимания и здравой человеческой логики», — сказал Ларионов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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