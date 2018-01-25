ФХР добилась отмены запрета на участие в ОИ-2018 для нападающей Беляковой

Федерация хоккея России сообщила, что сумела добиться отмены запрета на участие в ОИ-2018 для нападающей женской хоккейной сборной Людмилы Беляковой.



«Федерации хоккея России удалось отстоять нападающую сборной России Людмилу Белякову», — сообщается в «твиттере» организации.



Напомним, приглашений на ОИ не получили также ранее дисквалифицированные МОК Анна Шибанова, Галина Скиба и Инна Дюбанок. Сегодня вечером будет объявлен окончательный состав сборной.



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Лидер женской сборной России по хоккею Белякова не получила приглашения на ОИ