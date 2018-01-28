На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто сильнейший нападающий в составе сборной России на Олимпиаде?». Напомним, каких форвардов Олег Знарок вызвал на ОИ-2018: Сергей Андронов, Александр Барабанов, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин, Николай Прохоркин, Иван Телегин, Вадим Шипачёв, Сергей Широков.

Пройти опрос также можно на PlayBuzz.



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