Плотников — о недопуске на ОИ: никто не может запретить болеть за Россию

Нападающий СКА Сергей Плотников прокомментировал отказ МОК в допуске ему на Олимпийские игры 2018 года.

«Вам могут запретить играть за свою страну, но не смогут запретить болеть за неё. Поддержим все вместе наших спортсменов, Россия, вперёд!» — написал Плотников в своём «инстаграме».

Хоккеист сопроводил комментарий фотографией российского флага.

Фото: «Инстаграм» Сергея Плотникова

Ранее стало известно, что ряд игроков – Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников — не получили приглашений на Игры от МОК.

МОК не выдал приглашений на ОИ-2018 Белову, Плотникову, Ничушкину и Науменкову

Фото можно посмотреть в социальной сети хоккеиста.