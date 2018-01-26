Строльман: не в обиду Стэмкосу, но думал, что он уже не будет таким, как раньше

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Антон Строльман прокомментировал возвращение в хоккей после тяжёлой травмы капитана команды Стивена Стэмкоса.

«В клубе говорят, что Стэмкос не пропускает матчи, но если Стивен сломался, то это надолго. Думаю, что большинство считали, что он уже не будет таким, как прежде. И я так считал. Не в обиду ему будет сказано.

Его стиль игры сильно изменился. Когда в 2014 году я впервые появился в «Тампе», он больше бросал. Теперь он идёт на розыгрыш шайбы, стал не только бросать, но и разыгрывать комбинации. Он может всё», — цитирует шведского защитника русская версия официального сайта НХЛ.

В этом сезоне Стэмкос забросил 18 шайб и сделал 40 передач в 49 играх.