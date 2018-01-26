Францоуз: пока не думаю, где продолжу карьеру, концентрируюсь на «Тракторе» и ОИ

Вратарь «Трактора» и сборной Чехии Павел Францоуз выразил надежду, что команда подойдёт к плей-офф в такой же хорошей форме, как играла до перерыва на Олимпиаду, а также оценил шансы чехов добиться успеха на Играх в Пхёнчхане.

«Чувствую, что команда выходит на оптимальный уровень. Готовы ли мы к плей-офф? Мы как раз сейчас обсуждали: немного жаль, что впереди такой большой перерыв, ведь играем-то в настоящий момент здорово. Вот в таком бы состоянии нам и войти в плей-офф, начать его прямо сейчас! Но есть, как есть. Надо в этой паузе поработать, чтобы затем продолжить так же. Конечно, было бы здорово выиграть кубок Гагарина и стать чемпионами. Это наша большая мечта – и игроков, и болельщиков. Мы будем стараться её исполнить.

Сейчас даже не думаю, где продолжу карьеру после этого сезона. Стараюсь играть как можно лучше, а все мысли о новом контракте – после сезона. Концентрируюсь на Олимпиаде и на играх «Трактора».

Сложно сказать, какие у сборной Чехии перспективы на Олимпиаде. Никто не знает, что может случиться на этом турнире и как он сложится. Пока не буду ничего говорить. Но игры будут очень ровные, потому что не приедут хоккеисты из НХЛ. И у Чехии точно есть шанс побороться», — цитирует Францоуза пресс-служба КХЛ.