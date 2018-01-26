Плэтт и Лингле попали в состав сборной Беларуси на матчи с Россией и Канадой

Сборная Беларуси назвала игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор, в рамках которого команда проведёт товарищеские матчи со сборными России и Канады, а также сборной России U23.

Вратари: Михаил Карнаухов («Динамо» Мн), Дмитрий Мильчаков («Юность» Мн), Игорь Брикун («Гомель»).

Защитники: Роман Дюков («Сарыарка»), Дмитрий Знахаренко, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Илья Шинкевич («Динамо» Мн), Михаил Хоромандо, Андрей Коршунов (оба – «Неман»), Павел Казакевич («Юность»).

Нападающие: Артур Гаврус, Евгений Ковыршин, Егор Шарангович, Александр Павлович, Александр Китаров, Артём Волков, Сергей Дрозд, Андрей Степанов, Шарль Ленгле («Динамо» Мн), Джефф Плэтт (ЦСКА), Сергей Костицын («Торпедо»), Александр Кулаков, Артём Демков (оба – «Шахтер» Солигорск), Максим Парфеевец, Александр Когалев (оба – «Юность»), Вячеслав Андрющенко («Сокол» Красноярск).

Приглашения на сбор также были отправлены Владимиру Денисову, Дмитрию Коробову (оба – «Динамо» Мн), Андрею Костицыну, Павлу Воробью, Роману Граборенко (все – «Куньлунь Ред Стар») и Николаю Стасенко («Северсталь»), однако по различным причинам указанные хоккеисты не смогут принять участия в сборах.

Расписание матчей:

30.01.2018 – 19:30 – Россия – Беларусь (Москва);

01.02.2018 – 13:00 – Россия U23 – Беларусь (Новогорск);

06.02.2018 – 12:00 – Беларусь – Канада (г. Рига, «Арена Рига»).