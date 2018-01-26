«Торонто» вернул защитника Рината Валиева в АХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» отправил российского защитника Рината Валиева в клуб АХЛ «Торонто Марлис», сообщает пресс-служба канадского коллектива. Вызов 22-летнего уроженца Нижнекамска в основную команду был связан с повреждением канадского защитника Моргана Райлли, который помещён в список травмированных, но в НХЛ россиянин так и не сыграл.



В текущем сезоне Валиев принял участие в 29 матчах «Марлис», стал автором одного гола и семи результативных передач.

«Торонто» проведёт следующий матч 31 января дома с «Нью-Йорк Айлендерс».