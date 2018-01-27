Василевский — о Матче звёзд: наши фанаты заслужили увидеть лучших игроков мира

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал Матч звёзд НХЛ, который проходит в Тампе.



«Очень приятно попасть в состав участников «Матча звёзд», особенно учитывая, что он будет проходить перед нашими фанатами. Они заслужили разом увидеть лучших игроков мира. Особенно для меня, потому что для меня это первый подобный опыт. Уверен, что будет весело», — приводит слова Василевского официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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Конкурсы вместо Олимпиады. Что нужно знать о Матче всех звёзд НХЛ Овечкин, Кучеров, Василевский и остальные будут стараться развлечь публику и не заскучать сами.