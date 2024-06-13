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В ФХР прокомментировали включение Владислава Третьяка в санкционный список Канады

В ФХР прокомментировали включение Владислава Третьяка в санкционный список Канады
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Пресс-служба Федерации хоккея России прокомментировала включение Владислава Третьяка в санкционный список Канады.

«Нельзя говорить, что сегодня Канада ввела санкции против Третьяка. Они были введены ещё в феврале прошлого года. Сегодня эту информацию просто повторили, в ней нет ничего нового. Сам Владислав Александрович в эти дни работает в Казани на Играх стран БРИКС. И его самое большое ожидание в плане хоккея связано только с тем, чтобы сборная России вернулась к международным соревнованиям, борясь за медали на чемпионатах мира и Олимпиадах», — сказали «Чемпионату» в ФХР.

Третьяк — трёхкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады в составе сборной СССР. С 2006 года — президент Федерации хоккея России.

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