Дрегер: НХЛ и профсоюз игроков ведут работу над проведением игр в Китае

Инсайдер TSN Даррен Дрегер сообщил, что Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков ведут совместную работу над проведением игр в Китае.

«Калгари Флэймз» и «Бостон Брюинз» могут провести серию из двух игр в Китае. Лига и профсоюз игроков ведут работу над этим», — пишет Дрегер в своём «твиттере».

При этом другой инсайдер TSN, Пьер Лебрюн, сообщил, что НХЛ пока не может официально подтвердить эту информацию.

Ранее обозреватель Journal de Montréal Рено Лавуа проинформировал, что «медведи» собираются провести в Китае тренировочный лагерь.