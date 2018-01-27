Таварес — о контракте: только и думаю, как стать лучшим игроком для «Айлендерс»

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес прокомментировал сложную ситуацию с контрактом, срок которого истекает в конце сезона. Существует вероятность, что хоккеист до закрытия окна переходов поменяет клуб.

От Тавареса до Кулёмина. 10 игроков НХЛ на обмен. Восток Ещё тут есть Кейн и Карлсон, но не те, о которых вы могли подумать.

«Просто играю в хоккей так же, как и обычно. Не думаю про последний год контракта. Эта ситуация вообще не должна влиять на мой подход к хоккею. Просто выхожу на лёд по вечерам и беспокоюсь об игре. Я пытаюсь добиться успеха и внести свой вклад в командный результат. Когда дело касается игры, посторонние мысли не лезут мне в голову. Стараюсь не говорить об этом с партнёрами и думаю только о том, как стать лучше и как быть лучшим игроком для моей команды.

Всегда говорил, что мне нравится быть в клубе. Не думаю об обмене, а сосредотачиваюсь на этом сезоне. Когда придёт время, тогда я приму решение. Всё, о чём мы говорили с руководством, я оставлю между нами. Это внутренние дела. Я не собираюсь вдаваться в нюансы», — цитирует хоккеиста официальный сайт НХЛ.