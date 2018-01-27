Лундквист: вокруг «Рейнджерс» будет много слухов, а я должен думать о своей игре

Легенда «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг команды. Сегодня стало известно, что руководство клуба готово совершить ряд сделок, в которые могут быть вовлечены лидеры команды.

«Рейнджерс» готовы обменять ряд лидеров в другие клубы НХЛ

«Месяц до закрытия окна переходов — это время года, в которое всегда много слухов и спекуляций. Так происходит каждый год, а не только в этом сезоне. Последние полтора месяца были плохими. Мы не выиграли столько матчей, сколько хотели, так что эти разговоры неудивительны. Но вы не можете думать только об этом. Лично я сосредоточен только на том, чтобы подготовиться ко второй части сезона. Повторюсь, я не могу думать только о том, кого и куда поменяют», — цитирует шведского голкипера Sporting News.