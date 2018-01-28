Беттмэн: ситуация с ОИ может измениться, но сейчас НХЛ об этом не думает

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн в рамках Звёздного уик-энда в Тампе сделал новое заявление по участию игроков лиги в Олимпийских играх в будущем.

Кросби: большинство игроков НХЛ хотело быть частью Олимпийских игр

«Что должно измениться, чтобы мы принимали участие? У меня нет ответа на ваш вопрос. Всё дело в том, что владельцы клубов считаю участие в Олимпийских играх разрушительным для сезона в НХЛ. И по этому и ещё по целому ряду причин мы решили пропустить Игры в Корее. Возможно ли, что ситуация изменится в будущем? Полагаю, что да. Но это явно не то, о чём мы сейчас размышляем», — приводит слова функционера Tampa Bay Times.