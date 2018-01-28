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Копитар: надеюсь, в играх Даути будет отдавать передачи не так, как сегодня

Хоккей

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар подколол своего одноклубника, защитника Дрю Даути, который занял последнее место в конкурсе на мастерство паса в рамках «Мастер-шоу» перед Матчем всех звёзд НХЛ — 2018.

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Овечкин стал обладателем самой мощной попытки в броске, а Кучеров и Василевский выступили скромно.

«Надеюсь, в матчах он будет отдавать мне передачи получше, чем сегодня попадал в эти мишеньки», — цитирует словенского форварда русская версия официального сайта Национальной хоккейной лиги.

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Победу в конкурсе одержал защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело, российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял предпоследнее место.

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