Копитар: надеюсь, в играх Даути будет отдавать передачи не так, как сегодня

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар подколол своего одноклубника, защитника Дрю Даути, который занял последнее место в конкурсе на мастерство паса в рамках «Мастер-шоу» перед Матчем всех звёзд НХЛ — 2018.

Наследник Фёдорова и Хары. Овечкин выиграл конкурс на силу броска! Овечкин стал обладателем самой мощной попытки в броске, а Кучеров и Василевский выступили скромно.

«Надеюсь, в матчах он будет отдавать мне передачи получше, чем сегодня попадал в эти мишеньки», — цитирует словенского форварда русская версия официального сайта Национальной хоккейной лиги.

Даути: не хочу участвовать в «Мастер-шоу», потому что у меня средние навыки

Победу в конкурсе одержал защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело, российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял предпоследнее место.