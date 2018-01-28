Мэттьюс — о последнем месте в конкурсе контроля шайбы: да уж, непростая штука

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал своё участие в конкурсе контроля шайбы в рамках «Мастер-шоу» перед Матчем всех звёзд НХЛ — 2018.

Наследник Фёдорова и Хары. Овечкин выиграл конкурс на силу броска! Овечкин стал обладателем самой мощной попытки в броске, а Кучеров и Василевский выступили скромно.

«Да уж, непростая штука, особенно когда ты сидишь на протяжении 45 минут, а потом не разогретый пытаешься исполнить такой трюк. Из-за того, что я не переклеивал перед конкурсами свою клюшку свежей лентой, для меня самое трудное, как вы заметили, было поднять шайбу на крюке. Пришлось пытаться её подбросить, и получилось не очень-то здорово. Но упражнение всё равно мне понравилось. Особенно когда болельщики начинают возбуждаться — это и нас заводит», — цитирует игрока русская версия официального сайта НХЛ.