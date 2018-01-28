Мамбеталиев — о 4:0: молодёжь «Барыса» начала понимать, что от неё требуют

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев подвёл итоги матча с «Куньлунь Ред Стар» (4:0).

«Настраивались на игру, радует, что молодёжь начала понимать, что от неё требуют, играть правильно. Также рады, что вратарь сборной Дмитрий Мальгин отстоял на ноль, сыграл надёжно. Игрой доволен, ребята молодцы.

Спасибо болельщикам, которые пришли сегодня на хоккей. Очень приятные ребята. Благодарен ребятам за поддержку», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.