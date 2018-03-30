Фостер — о дебюте в НХЛ: вообще-то, я работаю бухгалтером

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Скотт Фостер прокомментировал удивительную ситуацию, произошедшую в матче с «Виннипег Джетс» (6:2). Сначала на предматчевой разминке выбыл из строя основной голкипер команды Антон Форсберг, который должен был быть стартёром, и его место занял абсолютный новичок Коллин Деллиа. Однако по ходу третьего периода Деллиа также получил травму, после чего дебютировать пришлось самому Фостеру, завершившему карьеру хоккеиста 12 лет назад.

«Вообще-то, я работаю бухгалтером. Несколько часов назад сидел дома за компьютером. Первый шок меня ждал, когда пришлось надевать хоккейную амуницию — я никак не ожидал, что придётся это делать. Думал, что просто посижу на скамейке. А тут появился такой шанс сыграть! Я просто счастлив», — сказал Фостер, отразивший семь бросков из семи.