Форварды ЦСКА Шумаков и Жарков выздоровели и провели первую тренировку в Москве

Нападающие ЦСКА Сергей Шумаков и Владимир Жарков выздоровели и 30 марта провели первую тренировку на льду ЛДС ЦСКА в Москве. Об этом сообщили «Чемпионату» в пресс-службе клуба.
Хоккеисты пропустили старт серии финала Западной конференции со СКА. В первом матче московские «армейцы» выиграли со счётом 5:4 ОТ.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Максим Шалунов и Сергей Шумаков заразились свинкой. В первом матче со СКА не участвовал также защитник Игорь Ожиганов. Вторая игра состоится в Санкт-Петербурге 31 марта.
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