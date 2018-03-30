Итоги дня в ВХЛ: «СКА-Нева» и «Динамо» СПб повели в своих полуфиналах — 2-0

30 марта состоялись вторые матчи полуфинальных серий плей-офф Высшей хоккейной лиги.

«СКА-Нева» дома второй раз обыграл «Нефтяник» со счётом 3:1 и повёл в серии — 2-0.

В составе победителей голы забили Альберт Конозов, Андрей Алтыбармакян и Михаил Мальцев. У «Нефтяника» отличились Виталий Каменев и Ленар Мансуров.

Видео гола Алтыбармакяна можно посмотреть в «твиттере» ВХЛ.

«Динамо» СПб разгромило «Зауралье» со счётом 6:1(2-0 в серии).

Илья Назаревич оформил дубль, ещё по голу на свой счёт записали Александр Шевченко, Виталий Карамнов, Антон Берлёв и Александр Кулагин. Единственный гол «Зауралья» забил Вячеслав Муштаев.

Видео первого гола Назаревича можно посмотреть в «твиттере» ВХЛ.