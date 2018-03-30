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Итоги дня в ВХЛ: «СКА-Нева» и «Динамо» СПб повели в своих полуфиналах — 2-0

Итоги дня в ВХЛ: «СКА-Нева» и «Динамо» СПб повели в своих полуфиналах — 2-0
Хоккей / ВХЛ

30 марта состоялись вторые матчи полуфинальных серий плей-офф Высшей хоккейной лиги.

«СКА-Нева» дома второй раз обыграл «Нефтяник» со счётом 3:1 и повёл в серии — 2-0.

В составе победителей голы забили Альберт Конозов, Андрей Алтыбармакян и Михаил Мальцев. У «Нефтяника» отличились Виталий Каменев и Ленар Мансуров.

Видео гола Алтыбармакяна можно посмотреть в «твиттере» ВХЛ.

ВХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
30 марта 2018, пятница. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
3 : 2
1:0, 2:1, 0:1
Нефтяник
Альметьевск
1:0 – Конозов (Гимбатов) – 04:49 (5x5), 1:1 – Каменев (Салахов, Мансуров) – 21:59 (5x4), 2:1 – Алтыбармакян (Сёмин) – 35:02 (5x4), 3:1 – Мальцев – 36:48 (5x5), 3:2 – Мансуров (Каменев, Адамчук) – 48:41 (5x4)

«Динамо» СПб разгромило «Зауралье» со счётом 6:1(2-0 в серии).

Илья Назаревич оформил дубль, ещё по голу на свой счёт записали Александр Шевченко, Виталий Карамнов, Антон Берлёв и Александр Кулагин. Единственный гол «Зауралья» забил Вячеслав Муштаев.

Видео первого гола Назаревича можно посмотреть в «твиттере» ВХЛ.

ВХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
30 марта 2018, пятница. 19:30 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
6 : 1
0:0, 4:0, 2:1
Зауралье
Курган
1:0 – Назаревич (Кулагин, Шевченко) – 20:37 (5x4), 2:0 – Шевченко (Кулагин, Петраков) – 27:39 (5x5), 3:0 – Назаревич (Берлёв, Бирюков) – 33:31 (5x4), 4:0 – Карамнов (Кузнецов) – 37:47 (5x5), 4:1 – Муштаев – 43:09 (5x5), 5:1 – Берлёв (Бирюков, Молодцов) – 54:51 (5x5), 6:1 – Кулагин – 58:28 (5x5)
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