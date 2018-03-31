Защитник «Торонто» Никита Зайцев забил гол впервые с 29 ноября 2017 года

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев сравнял счёт в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:2, идёт второй период).

Российский хоккеист отличился впервые с 29 ноября 2017 года и прервал 29-матчевую безголевую серию. Зайцев выполнял прострел на пятак, а нападающий «островитян» Мэтью Барзал срезал её в свои ворота. Эта шайба стала пятой для Никиты в регулярном сезоне-2017/18. Всего на его счету стало 13 (5+8) очков в 55 матчах нынешнего чемпионата. Ассистентами в этом голе выступили Остон Мэттьюс и Джек Гардинер.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Торонто».