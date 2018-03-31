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Итоги дня для россиян в НХЛ: семь хитов Задорова, пять бросков Сергачёва

Итоги дня для россиян в НХЛ: семь хитов Задорова, пять бросков Сергачёва
Хоккей / НХЛ

В ночь с 30 на 31 марта мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось шесть матчей, в которых приняли участие 15 россиян. Евгений Кузнецов и Александр Овечкин завершили матч с показателем полезности "-3", Павел Бучневич подрался, отметился голевой передачей и заработал "-1", а его «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:7. Михаил Сергачёв нанёс пять бросков и сделал свою 30-ю передачу в сезоне. Никита Зайцев забил пятый гол в сезоне, а Никитиа Задоров провёл семь силовых приёмов. Вратарь Семён Варламов выиграл 24-й матч, но получил травму и не смог завершить игру.

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ВратарьКлубСейвы% ОБСчёт
Варламов«Колорадо»30 из 301005:0
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Кучеров (н)«Тампа»002018.170 из 110
Овечкин (н)«Вашингтон»002-321.16-20
Кузнецов (н)«Вашингтон»002-320.012 из 900
Наместников (н)«Рейнджерс»043015.582 из 200
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+172+114.400 из 310
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+101-118.45-40
Барбашёв (н)«Сент-Луис»002014.522 из 250
Анисимов (н)«Чикаго»004-114.324 из 1200
Зыков (н)«Каролина»0+101+116.05-01
Якупов (н)«Колорадо»001013.41-41
Задоров (з)«Колорадо»002+122.06-72
Орлов (з)«Вашингтон»001-225.27-21
Сергачёв (з)«Тампа»0+105+113.46-02
Зайцев (з)«Торонто»1+002+223.45-11
Стэмкос вступился за Кучерова и подрался с Бучневичем! «Тампа» готова к плей-офф
А Варламов сделал ещё один шаг к плей-офф, но получил травму.
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