Итоги дня для россиян в НХЛ: семь хитов Задорова, пять бросков Сергачёва

В ночь с 30 на 31 марта мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось шесть матчей, в которых приняли участие 15 россиян. Евгений Кузнецов и Александр Овечкин завершили матч с показателем полезности "-3", Павел Бучневич подрался, отметился голевой передачей и заработал "-1", а его «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:7. Михаил Сергачёв нанёс пять бросков и сделал свою 30-ю передачу в сезоне. Никита Зайцев забил пятый гол в сезоне, а Никитиа Задоров провёл семь силовых приёмов. Вратарь Семён Варламов выиграл 24-й матч, но получил травму и не смог завершить игру.

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Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Счёт Варламов «Колорадо» 30 из 30 100 5:0

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Кучеров (н) «Тампа» 0 0 2 0 18.17 0 из 1 1 0 Овечкин (н) «Вашингтон» 0 0 2 -3 21.16 - 2 0 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0 0 2 -3 20.01 2 из 9 0 0 Наместников (н) «Рейнджерс» 0 4 3 0 15.58 2 из 2 0 0 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+1 7 2 +1 14.40 0 из 3 1 0 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 0+1 0 1 -1 18.45 - 4 0 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0 0 2 0 14.52 2 из 2 5 0 Анисимов (н) «Чикаго» 0 0 4 -1 14.32 4 из 12 0 0 Зыков (н) «Каролина» 0+1 0 1 +1 16.05 - 0 1 Якупов (н) «Колорадо» 0 0 1 0 13.41 - 4 1 Задоров (з) «Колорадо» 0 0 2 +1 22.06 - 7 2 Орлов (з) «Вашингтон» 0 0 1 -2 25.27 - 2 1 Сергачёв (з) «Тампа» 0+1 0 5 +1 13.46 - 0 2 Зайцев (з) «Торонто» 1+0 0 2 +2 23.45 - 1 1