Итоги дня для россиян в НХЛ: семь хитов Задорова, пять бросков Сергачёва

В ночь с 30 на 31 марта мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось шесть матчей, в которых приняли участие 15 россиян. Евгений Кузнецов и Александр Овечкин завершили матч с показателем полезности "-3", Павел Бучневич подрался, отметился голевой передачей и заработал "-1", а его «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:7. Михаил Сергачёв нанёс пять бросков и сделал свою 30-ю передачу в сезоне. Никита Зайцев забил пятый гол в сезоне, а Никитиа Задоров провёл семь силовых приёмов. Вратарь Семён Варламов выиграл 24-й матч, но получил травму и не смог завершить игру.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Колорадо»
|30 из 30
|100
|5:0
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0
|0
|2
|0
|18.17
|0 из 1
|1
|0
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0
|0
|2
|-3
|21.16
|-
|2
|0
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0
|0
|2
|-3
|20.01
|2 из 9
|0
|0
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0
|4
|3
|0
|15.58
|2 из 2
|0
|0
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|7
|2
|+1
|14.40
|0 из 3
|1
|0
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|0
|1
|-1
|18.45
|-
|4
|0
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0
|0
|2
|0
|14.52
|2 из 2
|5
|0
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0
|0
|4
|-1
|14.32
|4 из 12
|0
|0
|Зыков (н)
|«Каролина»
|0+1
|0
|1
|+1
|16.05
|-
|0
|1
|Якупов (н)
|«Колорадо»
|0
|0
|1
|0
|13.41
|-
|4
|1
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0
|0
|2
|+1
|22.06
|-
|7
|2
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0
|0
|1
|-2
|25.27
|-
|2
|1
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+1
|0
|5
|+1
|13.46
|-
|0
|2
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|1+0
|0
|2
|+2
|23.45
|-
|1
|1
Стэмкос вступился за Кучерова и подрался с Бучневичем! «Тампа» готова к плей-офф
А Варламов сделал ещё один шаг к плей-офф, но получил травму.