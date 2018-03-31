Оши не доиграл матч «Вашингтона» с «Каролиной» из-за травмы

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение в матче с «Каролиной Харрикейнз» со счётом 1:4.

Нападающий «столичных» Ти Джей Оши получил травму нижней части тела и не доиграл последние 10 минут матча.

После игры главный тренер команды Барри Тротц сообщил, что он пройдёт повторное обследование 31 марта.

«Мы сейчас немного перестраховываемся, потому что приближается плей-офф. Завтра посмотрим, насколько серьёзна травма», — цитирует Тротца Washington Post.

Оши провёл на площадке более 14 минут и сделал одну передачу.