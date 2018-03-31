Оши не доиграл матч «Вашингтона» с «Каролиной» из-за травмы

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение в матче с «Каролиной Харрикейнз» со счётом 1:4.
Нападающий «столичных» Ти Джей Оши получил травму нижней части тела и не доиграл последние 10 минут матча.
После игры главный тренер команды Барри Тротц сообщил, что он пройдёт повторное обследование 31 марта.
«Мы сейчас немного перестраховываемся, потому что приближается плей-офф. Завтра посмотрим, насколько серьёзна травма», — цитирует Тротца Washington Post.
Оши провёл на площадке более 14 минут и сделал одну передачу.
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А Варламов сделал ещё один шаг к плей-офф, но получил травму.