Стэмкос: неудобно перед «Тампой» за то, что я лидирую по штрафным минутам

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос после победы в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:3) прокомментировал свою драку с Павлом Бучневичем. Стэмкос вступился за Никиту Кучерова, которого Бучневич атаковал в колено, и получил 17 минут штрафа.
«Мне неудобно перед командой за то, что я возглавляю клубную статистику по количеству штрафных минут. Но мы не тот коллектив, у которого есть специализированный тафгай», — цитирует Стэмкоса Tampa Bay Times.
Стэмкос в 77 матчах сезона заработал 72 штрафные минуты.
Видео эпизода можно посмотреть на сайте MSG Networks.
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