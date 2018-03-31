Стэмкос: неудобно перед «Тампой» за то, что я лидирую по штрафным минутам

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос после победы в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:3) прокомментировал свою драку с Павлом Бучневичем. Стэмкос вступился за Никиту Кучерова, которого Бучневич атаковал в колено, и получил 17 минут штрафа.

«Мне неудобно перед командой за то, что я возглавляю клубную статистику по количеству штрафных минут. Но мы не тот коллектив, у которого есть специализированный тафгай», — цитирует Стэмкоса Tampa Bay Times.

Стэмкос в 77 матчах сезона заработал 72 штрафные минуты.

Видео эпизода можно посмотреть на сайте MSG Networks.