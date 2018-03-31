Шипачёв вернулся в состав СКА на второй матч финальной серии Запада

СКА назвал состав на второй матч финальной серии плей-офф Западной конференции, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 17:00 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу ЦСКА.



В состав «армейцев» вернулся защитник Патрик Херсли, а также нападающие Патрик Торесен и Вадим Шипачёв.



СКА:

Коскинен (Шестёркин);

Гавриков — Войнов, Ковальчук — Шипачёв — Торесен;

Хафизуллин — Херсли, Гусев — Дацюк — Плотников;

Яковлев — Зуб, Тихонов — Коскиранта — Барабанов;

Рыков, Калинин— Каблуков — Кетов.

СКА найдёт ответ для Кузьменко. Прогнозы на вторые матчи полуфинальных серий В Питере команды сыграют осторожнее, а «Ак Барс» увеличит своё преимущество.

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