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Шипачёв вернулся в состав СКА на второй матч финальной серии Запада

Шипачёв вернулся в состав СКА на второй матч финальной серии Запада
Хоккей / КХЛ, плей-офф

СКА назвал состав на второй матч финальной серии плей-офф Западной конференции, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 17:00 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу ЦСКА.

В состав «армейцев» вернулся защитник Патрик Херсли, а также нападающие Патрик Торесен и Вадим Шипачёв.

СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Гавриков — Войнов, Ковальчук — Шипачёв — Торесен;
Хафизуллин — Херсли, Гусев — Дацюк — Плотников;
Яковлев — Зуб, Тихонов — Коскиранта — Барабанов;
Рыков, Калинин— Каблуков — Кетов.

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