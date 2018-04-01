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«Ванкувер» в овертайме победил «Коламбус», Панарин отдал 4 голевые передачи

«Ванкувер» в овертайме победил «Коламбус», Панарин отдал 4 голевые передачи
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на домашней площадке принимал «Коламбус Блю Джекетс» и одержал победу со счётом 5:4 ОТ (0:1, 2:0, 2:3, 1:0).

За 4 минуты до финальной сирены «Ванкувер» выигрывал со счётом 4:1, но затем пропустил 3 шайбы за 2 минуты 27 секунд.

Главным героем матча стал российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, который отметился ассистентским покером. Всего в его активе стало 77 (26+51) очков в 79 матчах.

Панарин повторил личный рекорд по очкам в сезоне. Прежнее достижение было датировано регулярным сезоном-2015/16 (77 очков в 80 матчах за «Чикаго Блэкхоукс»).

Самым результативным игроком в составе «косаток» стал финский форвард Юсси Йокинен, набравший 3 (1+2) очка.

Российский нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин забросил вторую шайбу хозяев, которая стала для него шестой в нынешнем сезоне. Всего на счету Николая 12 (6+6) очков в 35 матчах «регулярки»-2017/18.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2018, суббота. 23:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
5 : 4
0:1, 2:0, 2:3, 1:0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Джонс (Аткинсон, Панарин) – 13:55 (5x4), 1:1 – Арчибальд (Саутнер) – 31:53 (5x5), 2:1 – Голдобин (Йокинен) – 33:37 (5x5), 3:1 – Йокинен (Виртанен, Хорват) – 45:14 (5x5), 4:1 – Хорват (Йокинен, Пульо) – 54:03 (5x5), 4:2 – Дюбуа (Панарин, Джонс) – 56:02 (5x4), 4:3 – Веренски (Панарин, Джонс) – 58:23 (6x5), 4:4 – Аткинсон (Джонс, Панарин) – 58:39 (6x5), 5:4 – Эдлер (Саттер) – 61:21 (3x3)
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