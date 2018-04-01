«Ванкувер» в овертайме победил «Коламбус», Панарин отдал 4 голевые передачи

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на домашней площадке принимал «Коламбус Блю Джекетс» и одержал победу со счётом 5:4 ОТ (0:1, 2:0, 2:3, 1:0).

За 4 минуты до финальной сирены «Ванкувер» выигрывал со счётом 4:1, но затем пропустил 3 шайбы за 2 минуты 27 секунд.

Главным героем матча стал российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, который отметился ассистентским покером. Всего в его активе стало 77 (26+51) очков в 79 матчах.

Панарин повторил личный рекорд по очкам в сезоне. Прежнее достижение было датировано регулярным сезоном-2015/16 (77 очков в 80 матчах за «Чикаго Блэкхоукс»).

Самым результативным игроком в составе «косаток» стал финский форвард Юсси Йокинен, набравший 3 (1+2) очка.

Российский нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин забросил вторую шайбу хозяев, которая стала для него шестой в нынешнем сезоне. Всего на счету Николая 12 (6+6) очков в 35 матчах «регулярки»-2017/18.