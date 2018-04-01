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Топ-10 сейвов 25-й недели НХЛ: невероятные спасения Ринне, Флёри и Андерсена

Топ-10 сейвов 25-й недели НХЛ: невероятные спасения Ринне, Флёри и Андерсена
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига определила 10 лучших сейвов 25-й игровой недели.

10. Якоб Маркстрём («Ванкувер Кэнакс»);
9. Джеймс Реймер («Флорида Пантерз»);
8. Кэм Уорд («Каролина Харрикейнз);
7. Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»);
6. Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»);
5. Фредерик Андерсен («Торонто Мэйпл Лифс»);
4. Мартин Джонс («Сан-Хосе Шаркс»);
3. Джон Гибсон («Анахайм Дакс»);
2. Кит Кинкейд («Нью-Джерси Дэвилз»);
1. Марк-Андре Флёри («Питтсбург Пингвинз»).

Посмотреть видео также можно на «Чемпионате».

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