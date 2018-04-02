Александр Овечкин стал 7-м российским игроком, сыгравшим 1000 матчей в НХЛ

Матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» (0:0, идёт первый период) стал 1000-м в карьере капитана «столичных» Александра Овечкина.

Овечкин стал седьмым российским игроком в истории лиги, добравшимся до этой отметки. Рекорд принадлежит Алексею Ковалёву (1316), второе место занимает Сергей Гончар (1301), топ-3 замыкает Сергей Фёдоров (1248). Также 1000 матчей за карьеру в НХЛ провели Вячеслав Козлов (1182), Алексей Житник (1085) и Сергей Зубов (1068).

В нынешнем сезоне 32-летний Овечкин в 79 матчах забросил 45 шайб и сделал 38 передач. За карьеру в НХЛ на счету форварда 603 шайбы и 515 результативных передач. Овечкин является рекордсменом «Кэпиталз» по количеству матчей.