Губарев — о подписании контракта с Рясенским: это боец и самоотверженный игрок

Хоккейный клуб «Трактор» подтвердил подписание нового контракта на один сезон с защитником Евгением Рясенским.



«Мы рады, что достигли соглашения о продлении контракта с защитником Евгением Рясенским. Женя – боец, самоотверженный игрок. Травма, из-за которой он, к сожалению, сейчас не принимает участия в плей-офф, получена в борьбе. Я уверен, что Евгений внесёт достойный вклад в результат команды в следующем сезоне», — прокомментировал подписание соглашения генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.