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Губарев — о подписании контракта с Рясенским: это боец и самоотверженный игрок

Губарев — о подписании контракта с Рясенским: это боец и самоотверженный игрок
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Хоккейный клуб «Трактор» подтвердил подписание нового контракта на один сезон с защитником Евгением Рясенским.

«Мы рады, что достигли соглашения о продлении контракта с защитником Евгением Рясенским. Женя – боец, самоотверженный игрок. Травма, из-за которой он, к сожалению, сейчас не принимает участия в плей-офф, получена в борьбе. Я уверен, что Евгений внесёт достойный вклад в результат команды в следующем сезоне», — прокомментировал подписание соглашения генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.

«Трактор» продлил контракт с Евгением Рясенским на один год
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