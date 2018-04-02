Нападающий СКА Сергей Калинин пропустит третью игру серии с ЦСКА в финале Запада

СКА назвал состав на третий матч финала Западной конференции, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 19:30 мск. Счёт в серии 1-1. Олег Знарок произвёл единственное изменение в составе: Сергей Широков заменил Сергея Калинина.

Коскинен (Шестёркин);

Гавриков — Войнов, Ковальчук — Шипачёв — Торесен;

Хафизуллин — Херсли, Гусев — Дацюк — Плотников;

Яковлев — Зуб, Широков — Коскиранта — Барабанов;

Рыков, Тихонов — Каблуков — Кетов.

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