Нападающий СКА Сергей Калинин пропустит третью игру серии с ЦСКА в финале Запада

СКА назвал состав на третий матч финала Западной конференции, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 19:30 мск. Счёт в серии 1-1. Олег Знарок произвёл единственное изменение в составе: Сергей Широков заменил Сергея Калинина.
Коскинен (Шестёркин);
Гавриков — Войнов, Ковальчук — Шипачёв — Торесен;
Хафизуллин — Херсли, Гусев — Дацюк — Плотников;
Яковлев — Зуб, Широков — Коскиранта — Барабанов;
Рыков, Тихонов — Каблуков — Кетов.
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