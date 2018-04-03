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«Лос-Анджелес» победил «Колорадо», у Задорова «-1»

«Лос-Анджелес» победил «Колорадо», у Задорова «-1»
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Лос-Анджелес Кингз» на домашнем льду принимал «Колорадо Эвеланш» и победил со счётом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).

Голами в составе «Кингз» отметились Торри Митчелл, Дастин Браун и Кайл Клиффорд. Российский защитник «Эваланш» Никита Задоров провел на льду 19 минут 14 секунд, нанёс 2 броска по воротам и отметился показателем полезности «-2». Нападающий Наиль Якупов в заявку не был включён. Единственную шайба «Колорадо» на счету Александра Керфута.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2018, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
3 : 1
2:0, 0:1, 1:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Митчелл (Томпсон, Даути) – 09:29 (5x5), 2:0 – Браун (Копитар, Мартинес) – 12:32 (4x5), 2:1 – Керфут (Андригетто, Уилсон) – 24:31 (5x4), 3:1 – Клиффорд (Льюис, Кемпе) – 42:00 (5x5)
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