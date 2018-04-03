«Лос-Анджелес» победил «Колорадо», у Задорова «-1»

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Лос-Анджелес Кингз» на домашнем льду принимал «Колорадо Эвеланш» и победил со счётом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).

Голами в составе «Кингз» отметились Торри Митчелл, Дастин Браун и Кайл Клиффорд. Российский защитник «Эваланш» Никита Задоров провел на льду 19 минут 14 секунд, нанёс 2 броска по воротам и отметился показателем полезности «-2». Нападающий Наиль Якупов в заявку не был включён. Единственную шайба «Колорадо» на счету Александра Керфута.