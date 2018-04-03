Форвард «Ак Барса» Секач из-за травмы больше не сыграет в плей-офф-2018

Нападающий казанского «Ак Барса» Иржи Секач помещён в список травмированных до 27 апреля, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Таким образом, форвард пропустит оставшиеся матчи своей команды в плей-офф-2018.

Чешский хоккеист получил травму в последнем матче серии с «Металлургом». В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Секач забросил четыре шайбы и сделал восемь результативных передач в 12 матчах при показателе полезности «+5». Он играл в первом звене команды Зинэтулы Билялетдинова вместе с Джастином Азеведу и Антоном Ландером.

Ранее «Ак Барс» сообщил в «Твиттере», что Секач поехал на выезд в Челябинск, где 3 и 5 апреля состоятся третий и четвёртый матчи финала Кубка Гагарина в Восточной конференции между «Трактором» и «Ак Барсом».