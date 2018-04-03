Источник: Ковальчук, Дацюк и Войнов зарабатывают на троих больше 650 млн рублей

Согласно рейтингу зарплат Sports.ru, форварды СКА Илья Ковальчук и Павел Дацюк возглавили список самых высокооплачиваемых хоккеистов Континентальной хоккейной лиги (253,1 млн рублей).

Защитник СКА Вячеслав Войнов получает 178,5 млн, а финский голкипер Микко Коскинен – 150 млн, замыкают топ-6 защитник «Ак Барса» Андрей Марков и голкипер ЦСКА Илья Сорокин (150 млн).

Топ-10:



1. Илья Ковальчук (СКА) – 253,1 млн;

2. Павел Дацюк (СКА) – 253,1 млн;

3. Вячеслав Войнов (СКА) – 178,5 млн;

4. Микко Коскинен – 150 млн;

5. Андрей Марков («Ак Барс») – 150 млн;

6. Илья Сорокин (ЦСКА) – 150 млн;

7. Ян Коварж («Металлург» Мг) – 144 млн;

8. Сергей Мозякин («Металлург» Мг) – 138,1 млн;

9. Алексей Марченко (ЦСКА) – 126,7 млн;

10. Максим Шалунов (ЦСКА) – 120,9 млн.

В топ-50 вошли 16 игроков СКА и 11 игроков ЦСКА. По пять игроков у «Магнитки» и «Локомотива», по три – у «Ак Барса», по два — у «Авангарда», «Салавата Юлаева» и московского «Динамо». Всего в рейтинге присутствуют представители 12 клубов – меньше половины от всех участников КХЛ.

Примечательно, что в рейтинг не вошло ни одного игрока челябинского «Трактора», который стал участником финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.