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Сборная России впервые проведёт матч Евротура в Ярославле

Сборная России впервые проведёт матч Евротура в Ярославле
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Ярославль впервые примет официальный матч сборной России в рамках Еврохоккейтура, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.

19 апреля на «Арене-2000» сборная России сыграет с командой Швеции в рамках вынесенного матча чешского этапа Евротура. Начало игры в 20:00 по московскому времени.

После двух этапов сборная России лидирует в общем зачёте, набрав 15 очков и одержав пять побед в шести матчах турнира. На втором месте расположилась команда Финляндии с 13 баллами. Третье место у сборной Чехии, в активе которой 11 очков.

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