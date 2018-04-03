Сборная России впервые проведёт матч Евротура в Ярославле

Ярославль впервые примет официальный матч сборной России в рамках Еврохоккейтура, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.

19 апреля на «Арене-2000» сборная России сыграет с командой Швеции в рамках вынесенного матча чешского этапа Евротура. Начало игры в 20:00 по московскому времени.

После двух этапов сборная России лидирует в общем зачёте, набрав 15 очков и одержав пять побед в шести матчах турнира. На втором месте расположилась команда Финляндии с 13 баллами. Третье место у сборной Чехии, в активе которой 11 очков.