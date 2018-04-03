Семь игроков «Йокерита» вызваны в свои сборные для подготовки к чемпионату мира

Семь игроков «Йокерита» вызваны в свои национальные команды для подготовки к чемпионату мира 2018 года, который пройдёт в Дании с 4 по 20 мая 2018 года, информирует официальный «твиттер» клуба.

Нападающие Мика Ниеми и Пекка Йормакка отправились в расположение сборной Финляндии, защитники Оливер Лауридсен и Йеспер Йенсен, а также форварды Никлас Йенсен и Петер Регин присоединились к сборной Дании, а нападающий Джон Норман отбыл в стан шведской команды.