Пашков: проблемы в «Динамо» системного характера, Воробьёв плыл по течению

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о проблемах в московском «Динамо», которое впервые в истории не попало в плей-офф Кубка Гагарина.

«Для нас, ветеранов клуба, первое в истории КХЛ непопадание «Динамо» в плей-офф — это шок. Другое дело, что те события, которые разворачивались в Новогорске перед сезоном, в общем-то, заставляли предполагать, что трудные времена впереди. Они и наступили.

Нужно разобраться в причинах, почему команда завалила сезон и почему вся клубная вертикаль КХЛ — ВХЛ — МХЛ дала сбой. Причём та вертикаль, которая в последние годы была выстроена и давала приличный результат на всех уровнях.

Для меня показатель не только проблемы в КХЛ, но и отток квалифицированных кадров из детско-юношеской школы. Все эти моменты совет директоров обязан разобрать — если не хочет потерять и следующие сезоны.

Работа Владимира Воробьёва? Скажу так: Воробьёв сделал всё, что мог, но мог он не многое. Владимир — тренер-дебютант, которого, по сути, бросили в воду и начали смотреть, выплывет он или нет. В итоге Воробьёв поплыл по сильному динамовскому течению и в принципе куда-то приплыл. Куда? Ответит совет директоров.

Возможная замена на Алексея Кудашова? Кудашов — растущий специалист, который зарекомендовал себя по работе в таком сильном клубе, как «Локомотив». Как у игрока, у него такая же динамовская история, как и у Воробьёва.

Но, на мой взгляд, самый большой резерв «Динамо» — не в тренерской позиции, а в менеджерской. За весь прошедший сезон бело-голубые не совершили ни одного сильного трансфера, в основном команда пыталась как-то вылезать за счёт подпитки из своего фарм-клуба ВХЛ. Были высокие ожидания от канадца Бойда, но даже он пока не выстрелил. От других джокеров больших ожиданий, в общем-то, не было, и это говорит о качестве селекции», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.