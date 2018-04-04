Сафин: обвинять одного Вестерлунда неправильно, виновата вся команда

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Венер Сафин прокомментировал отставку Эркки Вестерлунда из уфимского клуба.

«Правильно ли поступило руководство клуба, уволив Вестерлунда? Как оно решило, так и решило. Я так думаю, что это очень опытный тренер. Возможно, если бы ему дали доработать следующий сезон, он бы смог что-то исправить. Хотя, если честно, меня удивило выступление команды. Что такое финская школа? Это хорошо поставленная игра в обороне, чего, к сожалению, в течение сезона в «Салавате» не наблюдалось. И тут не поймёшь: то ли Вестерлунд не справился с поставленной задачей, то ли игроки не отнеслись с должным вниманием к установкам тренера.

Обвинять только лишь Эркку в невыполнении задачи неправильно, здесь вся команда виновата. И тренер, который не смог привить игрокам то, что он хотел, и игроки, которые не услышали его. Я сомневаюсь, что Вестерлунд говорил им: «Давайте будем играть без обороны». А «Салават» почти весь сезон играл только за счёт нападения. И забивало только первое звено, ребята из других троек забивали, за редким исключением. Если уж полагались только на игру одного сочетания в атаке, то тогда остальные должны были построже играть в обороне. А тут никто не играл в защите, все были только в лихой атаке. Обвинять одного Вестерлунда неправильно, потому что финская школа – это хорошо поставленная оборона. И он её пытался привить. Но не получилось. А почему – мне тяжело судить», — сказал Сафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.