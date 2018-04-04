Маккиннон: травма Варламова создала «Колорадо» сложности, но это не оправдание

Лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поделился ожиданием от концовки регулярного сезона. «Лавины» идут на восьмом месте на Западе, отчаянно борясь с «Сент-Луис Блюз» за попадание в плей-офф.

«После обмена Дюшейна у нас было много травм. А сейчас мы остались без Варламова и Джонсона до конца сезона. Джонсон до этого пропустил 13 матчей. А он наш лучший защитник-разрушитель. Конечно, всё это это создаёт определённые сложности. Но это не оправдание. Нам надо побеждать в матче с «Сан-Хосе Шаркс». Если у нас это получится, мы окажемся в хорошей ситуации.

Всё складывалось неплохо в течение всего года, а сейчас возникли сложности. Соперники готовятся специально под нас. Мы сильно зависим от нашей атаки, и если соперник закрывает наших нападающих, то у них возникает хороший шанс на победу. Нам надо что-то придумать», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.