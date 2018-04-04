«Аризона» предложила голкиперу Раанте продление контракта на несколько лет

«Аризона Койотс» предложил своему голкиперу Антти Раанте подписать долгосрочное соглашение с клубом. В нынешнее межсезонье 28-летний вратарь станет свободным агентом. Сумма контракта может составить $ 4-4,5 млн в год, сообщает радиостанция Arizona Sports.

В нынешнем сезоне финский голкипер провёл в регулярном чемпионате НХЛ 46 встреч. В них он в среднем пропускал 2,24 шайбы за одну игру. Процент отражённых бросков составил 93. Раанта перешёл в «Аризона Койотс» летом 2017 года. До этого он провёл по два сезона в «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».