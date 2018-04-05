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«Анахайм» в концовке вырвал победу у «Миннесоты» благодаря голу Каше

«Анахайм» в концовке вырвал победу у «Миннесоты» благодаря голу Каше
Хоккей / НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» победил «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась в Анахайме в «Хонда-центре» и завершилась победой хозяев – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

Главным героем встречи стал чешский нападающий «Анахайма» Ондржей Каше, чей гол за четыре минуты до конца основного времени принёс победу его команде. У «Дакс» также голами отметились Ник Ритчи и Эндрю Кольяно. Голкипер Райан Миллер отразил 26 бросков из 27.

Единственная шайба в составе «Миннесоты» на счету защитника Мэтта Дамба.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2018, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3 : 1
0:0, 1:1, 2:0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 – Дамба (Бродин, Цукер) – 26:08 (5x4), 1:1 – Ритчи (Бошемен, Мэнсон) – 32:55 (5x5), 2:1 – Каше (Мэнсон, Хенрик) – 56:04 (5x5), 3:1 – Кольяно (Сильверберг, Бошемен) – 57:47 (en)
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