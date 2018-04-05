Форвард «Сан-Хосе» Иван Чехович забросил шайбу в дебютном матче в АХЛ

Российский форвард клуба Американской хоккейной лиги «Сан-Хосе Барракуда» Иван Чехович забросил шайбу в своём дебютном матче в лиге. Он отличился во встрече регулярного чемпионата с «Сан-Диего Гуллз» (4:0).

19-летний уроженец Екатеринбурга забросил вторую шайбу своей команды в матче. Он нанёс два броска в створ и завершил игру с показателем полезности «+2».

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сан-Хосе».

Справка «Чемпионата»



Иван Чехович, родился 4 января 1999 года в Екатеринбурге.



Начал заниматься хоккеем в «Юности», затем переехал в Москву, где играл за юношеские команды «Динамо», а в сезоне-2015/16 провёл 19 матчей в МХЛ, набрав 7 (3+4) очков. С сезона-2016/17 играет в QMJHL.



В сезоне-2015/16 принял участие в Мировом Кубке вызова, где россияне выиграли серебро, и набрал 7 (4+3) очков в шести играх. Дважды играл на юниорских чемпионатах мира (2016, 2017) и помог сборной России выиграть бронзу в 2017 году, став лучшим бомбардиром команды (9 (5+4) очков в 7 матчах).



В нынешнем чемпионате молодёжной лиги Квебека набрал 60 (29+31) очков в 65 матчах, всего в лиге на его счету 119 (55+64) баллов в 125 играх. В , родился 4 января 1999 года в Екатеринбурге.Начал заниматься хоккеем в «Юности», затем переехал в Москву, где играл за юношеские команды «Динамо», а в сезоне-2015/16 провёл 19 матчей в МХЛ, набрав 7 (3+4) очков. С сезона-2016/17 играет в QMJHL.В сезоне-2015/16 принял участие в Мировом Кубке вызова, где россияне выиграли серебро, и набрал 7 (4+3) очков в шести играх. Дважды играл на юниорских чемпионатах мира (2016, 2017) и помог сборной России выиграть бронзу в 2017 году, став лучшим бомбардиром команды (9 (5+4) очков в 7 матчах).В нынешнем чемпионате молодёжной лиги Квебека набрал 60 (29+31) очков в 65 матчах, всего в лиге на его счету 119 (55+64) баллов в 125 играх. В АХЛ на его счету 1 (1+0) очко в 1 матче.