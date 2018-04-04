Иван Чехович заключил контракт с фарм-клубом «Сан-Хосе»

Российский форвард Иван Чехович присоединился к фарм-клубу «Сан-Хосе», с которым заключил пробный контракт, информирует официальный сайт клуба.

19-летний игрок завершил выступление в молодёжной лиге Квебека в составе «Бэ-Комо», что дало ему возможность доиграть сезон в профессиональных лигах.

В 65 матчах сезона QMJHL Чехович набрал 60 (29+31) очков, в 5 матчах плей-офф – ещё 4 (1+3).

Уроженец Екатеринбурга был выбран «Шаркс» на драфте НХЛ-2017 под общим 212-м номером в седьмом раунде. На юниорском чемпионате мира — 2017 Чехович стал бронзовым призёром и вошёл в символическую сборную турнира.