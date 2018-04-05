Игроки «Торпедо» провели детский фестиваль в Нижегородской области

Хоккеисты «Торпедо» Денис Шураков, Михаил Смолин и Павел Медведев, а также талисман нижегородской команды Торрик приняли участие в детском хоккейном фестивале, проходившем на льду лукояновского ФОК «Колос», информирует официальный сайт клуба.

«Несколько десятков юных хоккеистов из близлежащих населённых пунктов собрались вместе для того, чтобы в рамках большого спортивного праздника научиться у профессиональных игроков КХЛ различным техническим и тактическим элементам. Детишек ожидали мастер-классы от торпедовцев, тренировочные (но при этом очень эмоциональные) товарищеские матчи и, конечно же, автограф-сессия, где внимания удостоился каждый гость состоявшегося мероприятия», — сообщается в пресс-релизе «Торпедо».

Чувствуется, что мы привезли детям праздник. Такие мероприятия очень полезны. Вспоминаю, как сам в юном возрасте ждал приезда профессиональных хоккеистов, как радовался им. В свою очередь мы тоже получили положительные эмоции, переключились и как будто окунулись в детство», — цитирует Шуракова пресс-служба клуба.

Видео мероприятия можно посмотреть на канале «Торпедо» в YouTube.

Фото также можно посмотреть на официальном сайте «Торпедо».