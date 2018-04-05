Глинкин: здорово, что мне выпал шанс принести какую-то пользу «Ак Барсу»

Нападающий казанского «Ак Барса» Антон Глинкин подвёл итоги четвёртого матча серии с «Трактором» (3:1, 4-0 в серии).



«Эмоции сейчас хорошие. Тем более я долго не играл, соскучился по хоккею. Сегодня матч хорошо сложился. Главное, выиграли матч и серию. Впереди финал, подходим к нему в хорошем настроении. Сейчас немного отдохнём и будем готовиться дальше.



Хочется играть. Тяжело наблюдать со стороны, с трибуны. Когда ты играешь, эмоции совсем другие. Здорово, что мне выпал этот шанс. Надо было принести какую-то пользу команде, чтобы мы выиграли и были положительные эмоции.



Кого ждём в финале? Это финал. Там любой соперник опасен, поэтому — без разницы. Всё будет зависеть от нас», — цитирует Глинкина официальный сайт «Ак Барса».

Челябинск не заслужил 0-4. Но слёз Гатиятулина вы не увидите «Трактор» вылетел из Кубка Гагарина, не взяв у «Ак Барса» ни одного матча. Но ему нечего стыдиться.