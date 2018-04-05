Кравцов: не мог представить себя играющим в КХЛ в 18 лет, думал, буду в ЮХЛ

Нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов подвёл итоги проигранной серии плей-офф с казанским «Ак Барсом» (0-4).



«Желания было не меньше, чем у казанцев. Представить не мог, что вообще в 18 лет буду играть в КХЛ, думал, где-нибудь в ЮХЛ буду бегать. Завтра буду против «СКА-1946» в МХЛ играть. В следующем сезоне планирую остаться здесь, никуда не рвусь», — приводит слова Кравцова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Челябинск не заслужил 0-4. Но слёз Гатиятулина вы не увидите «Трактор» вылетел из Кубка Гагарина, не взяв у «Ак Барса» ни одного матча. Но ему нечего стыдиться.

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