Подкорытов: всё нормально, «Трактор» выполнил свои задачи

Нападающий «Трактора» Александр Подкорытов поделился впечатлениями после поражения от казанского «Ак Барса» в финале Восточной конференции (0-4).



«Сезон ещё не закончен, завтра за «молодёжку» играть против Питера («СКА-1946»), решающий матч в серии. Нужно вытягивать, завтра дадим бой. Можно сказать, уже переключился. Сегодня выходили играть только на победу, думаю, хорошо сыграли, реализации не хватило. Задачи, которые ставились, выполнили, нормально всё. Думаю, «Ак Барсу» по силам выиграть кубок», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.

Челябинск не заслужил 0-4. Но слёз Гатиятулина вы не увидите «Трактор» вылетел из Кубка Гагарина, не взяв у «Ак Барса» ни одного матча. Но ему нечего стыдиться.