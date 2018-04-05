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Подкорытов: всё нормально, «Трактор» выполнил свои задачи

Подкорытов: всё нормально, «Трактор» выполнил свои задачи
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Нападающий «Трактора» Александр Подкорытов поделился впечатлениями после поражения от казанского «Ак Барса» в финале Восточной конференции (0-4).

«Сезон ещё не закончен, завтра за «молодёжку» играть против Питера («СКА-1946»), решающий матч в серии. Нужно вытягивать, завтра дадим бой. Можно сказать, уже переключился. Сегодня выходили играть только на победу, думаю, хорошо сыграли, реализации не хватило. Задачи, которые ставились, выполнили, нормально всё. Думаю, «Ак Барсу» по силам выиграть кубок», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.

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